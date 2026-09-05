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Диетолог рассказал о самом полезном и вредном завтраке 0 578

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Яичница

Яичные блюда на завтрак считаются идеальными для контроля веса, по мнению врача-диетолога Майкла Мосли.

 

Специалист отметил, что начинать день с яиц является «ключом» к снижению веса. Этот продукт полезен благодаря высокому содержанию белка, витамина В и селена, а также, вопреки распространенному мнению, не повышает уровень холестерина в крови. При этом, по словам диетолога, яйца можно готовить различными способами.

«Вареные, всмятку, омлет или яичница – они помогут вам дольше оставаться сытым по сравнению с хлопьями или тостами», – сказал Мосли.

Эксперт рекомендовал сочетать яйца с луком и грибами, так как в луке много полезных пробиотиков, а в грибах – витамина D. Отличными добавками к омлету также являются шпинат, чеснок и куркума.

Для поддержания стройности фигуры диетолог не советует добавлять к яйцам жирный бекон. Также не рекомендуется включать в завтрак выпечку, так как она содержит много калорий и почти не приносит пользы организму.

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