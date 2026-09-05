Немецкая традиция поливать картофель для салата заправкой, пока ломтики еще горячие, оправдана — картофель впитывает вкус соуса, и бюджетный салат становится исключительным. Соленые огурцы добавляют нотку нашей культуры, хотя в оригинале используются маринованные.
ИНГРЕДИЕНТЫ
400 г картофеля
4 средних соленых огурца (200 г)
2 небольшие красные луковицы (150 г)
1 маленький лимон (70 г)
1 небольшой пучок петрушки (30 г)
1 ст. л. горчицы с зернышками (20 г)
40 мл ароматного подсолнечного масла
соль
свежемолотый черный перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Картофель вымойте щеткой и сварите в кипящей подсоленной воде в "мундире" до мягкости, примерно 25 минут.
Шаг 2
Лимон вымойте щеткой, обсушите. Мелкой теркой снимите цедру, затем разрежьте лимон, удалите косточки и выжмите сок.
Шаг 3
Для заправки смешайте цедру и сок лимона, горчицу, подсолнечное масло и перец.
Шаг 4
Очистите лук, нарежьте средними перьями и положите в заправку. Петрушку тонко нарежьте, приправьте щепоткой соли и мелко порубите. Добавьте в заправку.
Шаг 5
Аккуратно очистите горячий картофель, нарежьте ломтиками и залейте заправкой, пока картофель теплый. Остудите в течение 10 минут.
Шаг 6
Тонко нарежьте огурцы, добавьте к картофельному салату. При желании поперчите и подавайте.
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