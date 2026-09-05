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Картофельный салат с солеными огурцами и красным луком 0 750

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Картофельный салат с солеными огурцами и красным луком

Немецкая традиция поливать картофель для салата заправкой, пока ломтики еще горячие, оправдана — картофель впитывает вкус соуса, и бюджетный салат становится исключительным. Соленые огурцы добавляют нотку нашей культуры, хотя в оригинале используются маринованные.

 

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г картофеля
4 средних соленых огурца (200 г)
2 небольшие красные луковицы (150 г)
1 маленький лимон (70 г)
1 небольшой пучок петрушки (30 г)
1 ст. л. горчицы с зернышками (20 г)
40 мл ароматного подсолнечного масла
соль
свежемолотый черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Картофель вымойте щеткой и сварите в кипящей подсоленной воде в "мундире" до мягкости, примерно 25 минут.

Шаг 2

Лимон вымойте щеткой, обсушите. Мелкой теркой снимите цедру, затем разрежьте лимон, удалите косточки и выжмите сок.

Шаг 3

Для заправки смешайте цедру и сок лимона, горчицу, подсолнечное масло и перец.

Шаг 4

Очистите лук, нарежьте средними перьями и положите в заправку. Петрушку тонко нарежьте, приправьте щепоткой соли и мелко порубите. Добавьте в заправку.

Шаг 5

Аккуратно очистите горячий картофель, нарежьте ломтиками и залейте заправкой, пока картофель теплый. Остудите в течение 10 минут.

Шаг 6

Тонко нарежьте огурцы, добавьте к картофельному салату. При желании поперчите и подавайте.

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