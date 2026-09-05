Грецкие орехи, лук, чеснок и грейпфрут считаются основными продуктами для восстановления печени, по мнению врача-диетолога Александры Ноев.

Александра Ноев рекомендует ежедневно употреблять от трех до пяти плодов грецкого ореха для здоровья печени.

В грецких орехах содержится глутатион — вещество, которое выделяется при нормальной работе печени. Если орган функционирует не в полную силу, орехи могут помочь восстановить уровень этого антиоксиданта.

Кроме того, глутатион помогает нейтрализовать воздействие аммиака на организм и активизировать иммунные связи.

Чеснок и лук содержат аллицин, обладающий бактерицидным действием и способствующий выведению токсинов из печени. Для максимальной пользы их рекомендуется мелко нарезать.

Грейпфрут помогает избавиться от излишков жира в печени, куркума способствует восстановлению клеток органа, а вареные до состояния аль денте брокколи и цветная капуста ускоряют обмен веществ, способствуют выведению желчи и улучшают общее состояние печени. Клюква, черника и малина защищают печень от повреждений благодаря своим антиоксидантным свойствам.