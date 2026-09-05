Какао часто включают в диетическое меню, но существуют ли противопоказания для его употребления?

Кому не рекомендуется пить какао

Так как напиток состоит из какао-порошка, молока и сахара, его не следует употреблять людям с непереносимостью лактозы, атеросклерозом, гастритом с повышенной кислотностью, диабетом и инсулинорезистентностью.

Кофеин, содержащийся в какао, может вызывать обезвоживание организма и вымывание минералов из костной ткани. Кроме того, он может чрезмерно возбуждать нервную систему, поэтому какао противопоказано при беременности и не рекомендуется детям младше 3 лет.

Полезные свойства какао

Какао способствует улучшению состояния сосудов, повышает настроение, стимулирует активность мозга и замедляет процессы старения клеток.

Напиток можно использовать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшения частоты обострений при бронхиальной астме. Он быстро восстанавливает силы после активных тренировок и подходит спортсменам в качестве низкокалорийного перекуса.