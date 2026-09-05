Курица является популярным блюдом в рационе многих людей, поэтому стоит освоить идеальные способы ее приготовления.

Мясо птицы может показаться простым, и не все хозяйки уделяют должное внимание технике и хитростям, что совершенно напрасно.

Допекайте курицу

Даже если вы выбрали жарку в качестве способа приготовления, не стоит доводить курицу до полной готовности на сковороде. Отличным решением станет использование духового шкафа.

Если хотя бы 10 минут запекать курицу после жарки, то у мяса останется хрустящая корочка, а текстура будет нежной и сочной.

Проколы

Многие предпочитают мариновать курицу, так как это придает нейтральному мясу особый аромат и вкус. Однако маринад не может полностью пропитать кусок мяса.

Чтобы курица получилась невероятно вкусной, перед маринованием рекомендуется сделать несколько проколов с помощью иглы или булавки.

Фольга

Не пренебрегайте этим замечательным кухонным аксессуаром, так как обычная фольга может творить настоящие чудеса.

Курица, приготовленная с ее помощью, всегда получается более сочной и ароматной.