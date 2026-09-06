Муку часто используют в качестве панировки, и остатки этого ингредиента после жарки рыбы или котлет обычно выбрасывают. Однако есть способы ее повторного использования.

Хотя повторное использование муки может показаться невозможным, существует несколько кулинарных идей, которые многие упускают из виду.

Рассмотрим, что можно приготовить из остатков муки после жарки котлет или рыбы.

Первое, что приходит на ум, – это подлива. Вот рецепт, который отлично подойдет как для рыбы, так и для котлет.

Как готовить

Для начала возьмите репчатый лук, мелко нарежьте его и поджарьте на сковороде.

Натрите морковь на мелкой терке (можно добавить и другие овощи, например, кабачок).

Добавьте натертую морковь к жареному луку. Можно готовить в той же сковороде, где жарились котлеты или рыба.

Пока овощи жарятся, в остатки муки добавьте немного воды и тщательно размешайте, чтобы не осталось комочков.

По желанию можно добавить томатный соус, сливки или сыр для улучшения вкуса.

Готовую смесь вылейте в поджаренные овощи на сковороду, перемешайте, чтобы не осталось комков, и готовьте на слабом огне, пока подлива не загустеет.

Готовую подливу можно полить на котлеты или рыбу при подаче к столу или потушить в ней блюда.