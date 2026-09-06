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Как приготовить чемберленский соус на зиму? 0 32

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить чемберленский соус на зиму?

Вкусная и полезная заготовка на зиму, которую легко сделать даже новичку в кулинарии.

 

Этот соус отлично подходит к мясным блюдам, жареному картофелю, а также может использоваться в первых блюдах и для заправки макарон.

Если у вас в этом году хороший урожай помидоров, обязательно попробуйте приготовить этот замечательный соус.

Рецепт чемберленского соуса

Для начала возьмите 1 кг помидоров и сделайте на них крестообразные надрезы. Затем опустите помидоры в кипяток, а после в холодную воду, чтобы легко снять кожицу.

Нарежьте помидоры дольками и положите их в кастрюлю. Добавьте 300 г измельченного лука, 10 горошин черного перца, 6 гвоздик и 2 лавровых листа.

Затем добавьте 100 г сахара, 2 столовые ложки соли и 5 столовых ложек подсолнечного масла.

Тушите соус на слабом огне в течение 6-8 минут, после чего влейте 50 мл уксуса 9%.

Готовый соус разлейте по банкам, закатайте, укутайте и дождитесь остывания. Храните в прохладном месте.

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Редакция BB.LV
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