Вкусная и полезная заготовка на зиму, которую легко сделать даже новичку в кулинарии.
Этот соус отлично подходит к мясным блюдам, жареному картофелю, а также может использоваться в первых блюдах и для заправки макарон.
Если у вас в этом году хороший урожай помидоров, обязательно попробуйте приготовить этот замечательный соус.
Рецепт чемберленского соуса
Для начала возьмите 1 кг помидоров и сделайте на них крестообразные надрезы. Затем опустите помидоры в кипяток, а после в холодную воду, чтобы легко снять кожицу.
Нарежьте помидоры дольками и положите их в кастрюлю. Добавьте 300 г измельченного лука, 10 горошин черного перца, 6 гвоздик и 2 лавровых листа.
Затем добавьте 100 г сахара, 2 столовые ложки соли и 5 столовых ложек подсолнечного масла.
Тушите соус на слабом огне в течение 6-8 минут, после чего влейте 50 мл уксуса 9%.
Готовый соус разлейте по банкам, закатайте, укутайте и дождитесь остывания. Храните в прохладном месте.
Оставить комментарий