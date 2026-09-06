Отбивные традиционно готовят из свинины, так как этот вид мяса идеально подходит для приготовления данного блюда.

Отбивные можно подавать как к праздничному столу, так и удивлять домашних в будние дни.

Однако многие хозяйки сталкиваются с проблемой, что блюдо получается слишком жестким, и наслаждаться такими отбивными становится сложно.

Поэтому стоит освоить три простые хитрости, которые помогут сделать мясо мягче и вкуснее. В чем они заключаются?

Откажитесь от толстых кусков

Некоторые хозяйки считают, что крупные отбивные выглядят более привлекательно, поэтому при нарезке не стесняются отмерять несколько сантиметров объема.

Это большая ошибка.

В большинстве случаев в середине мясо не успевает прожариться, что может быть опасно для здоровья.

Даже если отбивная будет готова, она может оказаться сухой и резиновой.

Поэтому старайтесь не превышать толщину в 1,5 сантиметра.

Маринуйте

Идеальным маринадом для свинины являются любые молочные продукты. Мясу достаточно побыть в таком соусе четверть часа, чтобы улучшить свою текстуру.

В молоко, йогурт, кефир или пахту можно добавить лук для аромата.

Жарка

Не все знают, что лучше всего жарить отбивные на свином сале. Это придаёт блюду невероятный аромат и вкус.

Однако сало перед жаркой нужно тщательно растопить.