Квашение капусты — это искусство. Не у каждой хозяйки получается здоровая, вкусная и хрустящая закуска.
Не в каждом доме сейчас найдется время, чтобы нашинковать и намять столько белокочанной капусты, поэтому многие предпочитают закуску, обильно приправленную уксусом, что не всегда полезно.
Предлагаем простой и проверенный рецепт квашеной капусты.
Для приготовления потребуется:
2-2,5 кг белокочанной капусты;
1 морковь;
1,5 л воды;
2 ст. л соли;
2 ст. л сахара;
2 ст. л водки.
Как готовить:
Натрите очищенную морковь на крупной терке.
Очистите капусту от верхних листьев, нарежьте кочан на несколько частей и мелко нарежьте ножом или натрите на терке.
Смешайте капусту с морковью, не обминая, а просто перекладывая в чистую банку, при необходимости легонько уплотняя овощи.
Приготовьте рассол. В холодной воде растворите соль, а затем вылейте его в банку с капустой.
Накройте марлей, поставьте в глубокую миску и оставьте на трое суток при комнатной температуре.
2-3 раза в день протыкайте капусту деревянной лопаткой до самого дна, чтобы выпустить воздух.
Через три дня слейте рассол в миску, добавьте сахар и водку, перемешайте и залейте капусту слитым рассолом.
Хитрость в том, что водка остановит процесс брожения, после чего банку можно убрать в холодное место для хранения.
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