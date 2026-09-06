Квашение капусты — это искусство. Не у каждой хозяйки получается здоровая, вкусная и хрустящая закуска.

Не в каждом доме сейчас найдется время, чтобы нашинковать и намять столько белокочанной капусты, поэтому многие предпочитают закуску, обильно приправленную уксусом, что не всегда полезно.

Предлагаем простой и проверенный рецепт квашеной капусты.

Для приготовления потребуется:

2-2,5 кг белокочанной капусты;

1 морковь;

1,5 л воды;

2 ст. л соли;

2 ст. л сахара;

2 ст. л водки.

Как готовить:

Натрите очищенную морковь на крупной терке.

Очистите капусту от верхних листьев, нарежьте кочан на несколько частей и мелко нарежьте ножом или натрите на терке.

Смешайте капусту с морковью, не обминая, а просто перекладывая в чистую банку, при необходимости легонько уплотняя овощи.

Приготовьте рассол. В холодной воде растворите соль, а затем вылейте его в банку с капустой.

Накройте марлей, поставьте в глубокую миску и оставьте на трое суток при комнатной температуре.

2-3 раза в день протыкайте капусту деревянной лопаткой до самого дна, чтобы выпустить воздух.

Через три дня слейте рассол в миску, добавьте сахар и водку, перемешайте и залейте капусту слитым рассолом.

Хитрость в том, что водка остановит процесс брожения, после чего банку можно убрать в холодное место для хранения.