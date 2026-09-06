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Растения, помогающие понизить давление 0 133

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Растения, помогающие понизить давление

Арония и хвощ могут помочь снизить артериальное давление, по словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина.

 

Арония содержит антоцианы, обладающие мощным противовоспалительным действием. Эта ягода также богата калием, натрием и другими полезными микроэлементами. Хвощ, в свою очередь, обладает мочегонным свойством, что также способствует снижению артериального давления за счет уменьшения количества жидкости в организме.

Тем не менее, врач подчеркивает, что отказываться от медикаментов в пользу этих растений не стоит, так как эффект от их применения не является значительным. Однако их можно использовать в дополнение к основному лечению.

Людям с низким давлением следует употреблять аронию и хвощ в небольших количествах.

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