Сырные котлетки на сковороде – отличное блюдо для любителей сыра. Обычно сыр используется как добавка к различным блюдам, таким как паста, салаты или пицца.

Мы предлагаем сделать из сыра полноценное блюдо. Соединим разные виды этого молочного продукта, натрем их на терке, замесим тесто и сформуем котлетки. Затем обжарим их в кляре на сковороде до румяной хрустящей корочки. Котлетки хорошо поднимаются, получаются ароматными, хрустящими снаружи и тягучими внутри.

Такие котлетки удобно взять с собой в качестве перекуса. Подавайте их с разнообразными соусами. Даже остывшие, они остаются очень вкусными!

ИНГРЕДИЕНТЫ

панировочные сухари – 120 г

сыр Эдам – 100 г

плавленный сыр - 200 г

яйца – 2 шт.

твердый сыр – 50 г

мука – 70 г

молоко 3,2% - 30 мл

соус чили – 20 г

базилик – 1 веточка

соль

черный молотый перец

растительное масло для жарки

клюквенный джем для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Подготовьте сыр. Плавленый сыр уберите ненадолго в морозилку, затем натрите его на крупной терке. Эдам натрите на крупной терке, а твердый сыр – на мелкой.

Шаг 2

Веточку базилика тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. С веточки оборвите листики и мелко нарежьте их.

Шаг 3

К сырам добавьте просеянную муку, 20 г панировочных сухарей, 1 яйцо, молоко, базилик и соус чили. Приправьте солью и перцем, затем перемешайте до получения однородной массы.

Шаг 4

Мокрыми руками сформируйте из сырного теста аккуратные котлетки. Обваляйте их со всех сторон в панировочных сухарях, затем в яйце и снова в сухарях.

Шаг 5

Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите котлеты и обжаривайте их с двух сторон по 5-7 минут до золотистой корочки.

Шаг 6

Переложите котлеты на противень, выстеленный бумагой для выпечки, и запекайте в духовке при 190°C в течение 10-12 минут. Подавайте горячими с клюквенным джемом.