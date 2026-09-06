Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сырные котлетки на сковороде 0 32

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сырные котлетки на сковороде

Сырные котлетки на сковороде – отличное блюдо для любителей сыра. Обычно сыр используется как добавка к различным блюдам, таким как паста, салаты или пицца.

 

Мы предлагаем сделать из сыра полноценное блюдо. Соединим разные виды этого молочного продукта, натрем их на терке, замесим тесто и сформуем котлетки. Затем обжарим их в кляре на сковороде до румяной хрустящей корочки. Котлетки хорошо поднимаются, получаются ароматными, хрустящими снаружи и тягучими внутри.

Такие котлетки удобно взять с собой в качестве перекуса. Подавайте их с разнообразными соусами. Даже остывшие, они остаются очень вкусными!

ИНГРЕДИЕНТЫ

панировочные сухари – 120 г
сыр Эдам – 100 г
плавленный сыр - 200 г
яйца – 2 шт.
твердый сыр – 50 г
мука – 70 г
молоко 3,2% - 30 мл
соус чили – 20 г
базилик – 1 веточка
соль
черный молотый перец
растительное масло для жарки
клюквенный джем для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Подготовьте сыр. Плавленый сыр уберите ненадолго в морозилку, затем натрите его на крупной терке. Эдам натрите на крупной терке, а твердый сыр – на мелкой.

Шаг 2

Веточку базилика тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. С веточки оборвите листики и мелко нарежьте их.

Шаг 3

К сырам добавьте просеянную муку, 20 г панировочных сухарей, 1 яйцо, молоко, базилик и соус чили. Приправьте солью и перцем, затем перемешайте до получения однородной массы.

Шаг 4

Мокрыми руками сформируйте из сырного теста аккуратные котлетки. Обваляйте их со всех сторон в панировочных сухарях, затем в яйце и снова в сухарях.

Шаг 5

Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите котлеты и обжаривайте их с двух сторон по 5-7 минут до золотистой корочки.

Шаг 6

Переложите котлеты на противень, выстеленный бумагой для выпечки, и запекайте в духовке при 190°C в течение 10-12 минут. Подавайте горячими с клюквенным джемом.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как сделать вкусную и хрустящую квашеную капусту
Изображение к статье: Как приготовить отбивные, тающие во рту
Изображение к статье: Какао
Изображение к статье: Что пить?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Опасные комнатные растения для человека и домашних животных
Дом и сад
Изображение к статье: Как использовать муку, оставшуюся после панировки: советы опытных кулинаров
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пассажир рейса American Airlines из Далласа в Ньюарк устроил такой дебош в воздухе, что его пришлось буквально примотать к креслу скотчем.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как приготовить чемберленский соус на зиму?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как приготовить субстрат для вешенок: выращивание грибов в домашних условиях
Дом и сад
Изображение к статье: Секреты приготовления чебуреков: хрустящие снаружи и сочные внутри
Еда и рецепты
Изображение к статье: Опасные комнатные растения для человека и домашних животных
Дом и сад
Изображение к статье: Как использовать муку, оставшуюся после панировки: советы опытных кулинаров
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пассажир рейса American Airlines из Далласа в Ньюарк устроил такой дебош в воздухе, что его пришлось буквально примотать к креслу скотчем.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео