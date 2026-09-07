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Диетолог назвала идеальные продукты для ужина 0 146

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог назвала идеальные продукты для ужина

Полезный ужин должен включать растительные продукты, которые положительно влияют на микрофлору пищеварительной системы, сообщила диетолог Елена Тай.

 

По словам специалиста, на ужин лучше всего употреблять хумус и бобовые, так как они содержат микронутриенты, пектины, легкоусвояемые белки и пищевые волокна.

«Наличие нерастворимых волокон, медленных углеводов и протеина обеспечивает длительное насыщение после ужина и нормализует пищеварение», – отмечает Тай.

Диетолог также подчеркнула, что бобовые имеют низкий гликемический индекс, что помогает поддерживать вес. Среди бобовых она выделила горох, чечевицу и фасоль.

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