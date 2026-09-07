Полезный ужин должен включать растительные продукты, которые положительно влияют на микрофлору пищеварительной системы, сообщила диетолог Елена Тай.

По словам специалиста, на ужин лучше всего употреблять хумус и бобовые, так как они содержат микронутриенты, пектины, легкоусвояемые белки и пищевые волокна.

«Наличие нерастворимых волокон, медленных углеводов и протеина обеспечивает длительное насыщение после ужина и нормализует пищеварение», – отмечает Тай.

Диетолог также подчеркнула, что бобовые имеют низкий гликемический индекс, что помогает поддерживать вес. Среди бобовых она выделила горох, чечевицу и фасоль.