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Как изменить рацион, чтобы долго оставаться сытым: советы диетолога 0 68

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как изменить рацион, чтобы долго оставаться сытым: советы диетолога

Диетолог делится рекомендациями по изменению рациона для поддержания чувства сытости и предотвращения переедания.

 

По словам кандидата медицинских наук, диетолога и гастроэнтеролога Маргариты Арзуманян, важно правильно сочетать белки, полезные жиры и клетчатку в рационе.

Орехи являются отличным продуктом для продления чувства сытости, так как в них содержатся растительный белок, клетчатка и полезные жиры. Овощи, богатые клетчаткой и водой, также помогают долго оставаться сытым. К таким овощам относятся огурцы, листовой салат, капуста, томаты и авокадо. Не стоит забывать и о животных белках: яйца способствуют длительному ощущению сытости, отметила врач.

Она также подчеркнула, что некоторые продукты могут увеличивать аппетит, и после их употребления чувство голода может вернуться быстрее. К таким продуктам относятся пряности, специи, маринады, сладости, консервы и фастфуд. В некоторых случаях, когда возникает чувство голода, стоит просто выпить воды, так как жажду легко перепутать с желанием поесть, добавила доктор.

Кроме того, по словам специалиста, чувство голода не всегда указывает на необходимость в питательных веществах, так как оно может быть как физиологическим, так и эмоциональным. В таких случаях может помочь работа с психологом.

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