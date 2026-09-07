Приготовление варенья — один из лучших способов сохранить яблоки.

Предлагаем вам простой рецепт десерта, который удивит своим изысканным вкусом. Это варенье отлично подойдет в качестве начинки для выпечки и блинов, а также для сладких бутербродов.

Ингредиенты

полкило любых яблок;

палочка натуральной корицы;

3 столовые ложки воды;

150 граммов сахара и щепотка лимонной кислоты.

Приготовление

В кастрюле для варенья смешайте воду, сахар и лимонную кислоту, поставьте на плиту и доведите до растворения.

Яблоки тщательно вымойте, очистите и нарежьте на небольшие куски.

Добавьте яблоки в кастрюлю и положите корицу. Когда жидкость закипит, уменьшите огонь до минимума и варите в течение 60 минут.

После этого варенье можно закатывать в банки.