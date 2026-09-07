Собрали урожай яблок? Пора заняться заготовками!
Приготовление варенья — один из лучших способов сохранить яблоки.
Предлагаем вам простой рецепт десерта, который удивит своим изысканным вкусом. Это варенье отлично подойдет в качестве начинки для выпечки и блинов, а также для сладких бутербродов.
Ингредиенты
- полкило любых яблок;
- палочка натуральной корицы;
- 3 столовые ложки воды;
- 150 граммов сахара и щепотка лимонной кислоты.
Приготовление
В кастрюле для варенья смешайте воду, сахар и лимонную кислоту, поставьте на плиту и доведите до растворения.
Яблоки тщательно вымойте, очистите и нарежьте на небольшие куски.
Добавьте яблоки в кастрюлю и положите корицу. Когда жидкость закипит, уменьшите огонь до минимума и варите в течение 60 минут.
После этого варенье можно закатывать в банки.
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