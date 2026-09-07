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Как приготовить вкусное яблочное варенье: простой и полезный рецепт 0 119

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить вкусное яблочное варенье: простой и полезный рецепт

Собрали урожай яблок? Пора заняться заготовками!

 

Приготовление варенья — один из лучших способов сохранить яблоки.

Предлагаем вам простой рецепт десерта, который удивит своим изысканным вкусом. Это варенье отлично подойдет в качестве начинки для выпечки и блинов, а также для сладких бутербродов.

Ингредиенты

  • полкило любых яблок;
  • палочка натуральной корицы;
  • 3 столовые ложки воды;
  • 150 граммов сахара и щепотка лимонной кислоты.

Приготовление

В кастрюле для варенья смешайте воду, сахар и лимонную кислоту, поставьте на плиту и доведите до растворения.

Яблоки тщательно вымойте, очистите и нарежьте на небольшие куски.

Добавьте яблоки в кастрюлю и положите корицу. Когда жидкость закипит, уменьшите огонь до минимума и варите в течение 60 минут.

После этого варенье можно закатывать в банки.

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