Маринад не только добавляет аромат и дополнительные оттенки, но и помогает мясу оставаться сочным и мягким. Какие варианты маринада можно рассмотреть?

Горчично-медовый

Этот маринад можно назвать классическим, так как он прекрасно сочетается с курицей. Вкус получается пряно-сладким, что многим нравится.

Приготовить его просто. На большую ложку меда берем в два раза больше горчицы, смешиваем. Затем добавляем пару ложек любого качественного масла без ярко выраженного запаха и вкуса, приправляем большой ложкой сока лимона и специями.

Такой маринад значительно улучшит вкус и качество курицы.

Кисломолочный

Этот маринад позволяет курице буквально таять во рту, так как кисломолочные продукты отлично влияют на текстуру мяса.

Идеально подойдут кефир или натуральный йогурт.

Кисломолочные продукты смешивают со специями с яркими вкусовыми качествами - карри, куркумой, кориандром, острым перцем, кардамоном.

Соотношение кисломолочных продуктов и пряностей может быть произвольным.

Медово-цитрусовый

Этот маринад позволит приготовить курицу ресторанного качества, так как вкус мяса получится просто потрясающим. Цитрусовые придают курице уникальный вкус и аромат.

Необходимо из трех апельсинов среднего размера выжать сок, добавить большую ложку меда и пару ложек растительного масла. Также стоит обогатить вкус этого изысканного маринада пряностями.

Такая курица получится по-настоящему волшебной.