На что обратить внимание при выборе початков кукурузы?

1. Для варки лучше всего подходят початки с зернами молочно-белого или светло-желтого цвета. Чем ярче желтый оттенок, тем старше кукуруза.

2. Чтобы определить свежесть плодов, слегка сожмите початок.

Зерна одинакового размера должны оставаться на месте, а сам початок будет немного мягким и упругим на ощупь.

3. Также важно обратить внимание на состояние листьев. Если листья пожелтели и стали сухими, это может свидетельствовать о перезревании кукурузы.

Не стоит покупать початки без листьев, так как их могли удалить, чтобы скрыть возраст кукурузы.