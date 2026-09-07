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Как выбрать кукурузу с сладким и сочным вкусом 0 116

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как выбрать кукурузу с сладким и сочным вкусом

На что обратить внимание при выборе початков кукурузы?

 

1. Для варки лучше всего подходят початки с зернами молочно-белого или светло-желтого цвета. Чем ярче желтый оттенок, тем старше кукуруза.

2. Чтобы определить свежесть плодов, слегка сожмите початок.

Зерна одинакового размера должны оставаться на месте, а сам початок будет немного мягким и упругим на ощупь.

3. Также важно обратить внимание на состояние листьев. Если листья пожелтели и стали сухими, это может свидетельствовать о перезревании кукурузы.

Не стоит покупать початки без листьев, так как их могли удалить, чтобы скрыть возраст кукурузы.

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