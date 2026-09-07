В рацион стоит включать как морскую, так и речную рыбу, так как эти виды имеют разные полезные свойства. Об этом сообщает врач-диетолог Александра Разаренова.

По словам специалиста, речная рыба содержит меньше йода и витамина D, но в ней больше витаминов группы B, магния и железа. В свою очередь, морская рыба богата кислотами омега-3, омега-6, антиоксидантами и йодом.

При выборе рыбы важно обращать внимание на её жирность, отметила специалист. Тем, кто придерживается низкокалорийной диеты, не следует злоупотреблять красными сортами рыбы, так как они более жирные и питательные. В обычных случаях рекомендуется комбинировать разные сорта рыбы – как жирные, так и нежирные.

Кроме того, врач советует приобретать рыбу, прошедшую глубокую заморозку, так как такой продукт сохраняет больше полезных свойств и вкусовые качества. Она также подчеркнула, что речная рыба требует тщательной термической обработки, поскольку пресная вода является идеальной средой для гельминтов.