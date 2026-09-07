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Почему мутнеет маринад и как с этим справиться 0 59

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему мутнеет маринад и как с этим справиться

Если при консервации овощей маринад стал мутным, стоит пересмотреть рецепт и технологию.

 

Опытным хозяйкам известны как минимум три неочевидные ошибки, которые могут привести к мутному маринаду. Рассмотрим их.

Ошибка первая

При приготовлении рассола и маринада важно использовать доведенную до кипения воду, а не горячую. Помидоры следует не просто ошпарить кипятком, но и прогревать в нем 8-10 минут перед переходом к следующему этапу.

Что касается маринада, его нужно варить 3-4 минуты, а уксус добавлять только по готовности, чтобы исключить процесс брожения.

Ошибка вторая

При использовании листьев и свежей зелени обязательно ошпарьте их кипятком перед добавлением в банки с овощами. Это касается листьев смородины, хрена, вишни, укропа, петрушки и других, иначе патогенные организмы могут испортить закатку.

Ошибка третья

Кроме того, обязательно процедите маринад и не используйте в заготовках соль мелкого помола или с добавками, такими как йод.

Что делать с мутным маринадом

Если маринад стал мутным, можно попробовать слить неудачный рассол, промыть банку с содой, промыть овощи и уложить их обратно, залив свежим маринадом.

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