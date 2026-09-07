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Полезные вкусняшки, или Кладовая здоровья – в пакетиках от Alesto 0 11

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: орехи

Что бы ни говорили адепты здорового питания, но жизнь без сладкого для большинства из нас была бы серой и безрадостной. Не говоря уже о том, что иногда просто необходимо быстро восстановить силы во время рабочего дня, подкрепиться перед тренировкой или просто перекусить, потому что позавтракал слабо, а до обеда еще далеко… И вот тут как нельзя кстати окажется пачка орехов или сухофруктов, которую вы положили накануне в сумку или рюкзак: горсть того и/или другого — и вы получаете отличный заряд так необходимой вам в этот момент энергии! Ну и удовольствие, конечно: что может быть вкуснее орехов, сухофруктов или их сочетаний?

Больше орехов — полезных и разных!

Ну а что насчет пользы для организма?

Начнем с орехов. Они по праву считаются одним из самых ценных продуктов здорового рациона, поскольку одержат полезные ненасыщенные жиры, растительный белок, пищевые волокна, витамины и минералы. Особенно богаты орехи магнием, кальцием, калием и цинком, - все это необходимо для нормальной работы организма. Так, по словам руководителя отдела корпоративной социальной ответственности торговой компании Lidl в странах Балтии Моники Анилёне, регулярное употребление орехов помогает не только разнообразить рацион, но и обеспечивает организм ценными питательными веществами и способствует более длительному ощущению сытости. Правда, надо иметь в виду, что орехи достаточно калорийны, так что важно слишком не увлекаться — хотя и очень вкусно. Небольшой горсти в день вполне достаточно. Также важно перед тем, как отправить себе в рот эту самую горсть орешков, примерно представлять себе, что полезного она даст вашему организму: ведь разные виды орехов обладают разными свойствами! Так, в частности:

Арахис считается одним из лучших источников растительного белка: в 100 граммах содержится около 25 граммов белка. Он отлично подходит для перекусов, приготовления арахисовой пасты и многих блюд азиатской кухни.

Грецкие орехи богаты полезными жирами, включая омега-3 жирные кислоты, благодаря чему надолго дают ощущение сытости. Они прекрасно сочетаются со свеклой, козьим сыром, листовыми салатами, блюдами из птицы и десертами с медом и темным шоколадом.

Фундук — отличный источник витамина Е и витаминов группы В, необходимых для нормальной работы нервной системы. Его насыщенный вкус одинаково хорошо раскрывается как в салатах и кашах, так и в выпечке и шоколадных десертах.

Миндаль содержит магний и считается одним из природных источников мелатонина. Его часто добавляют в каши, йогурты и салаты, а слегка обжаренные орехи становятся прекрасным дополнением к блюдам из рыбы и птицы.

Кешью отличается нежной кремовой текстурой и богат клетчаткой и антиоксидантами. Из него готовят соусы, крем-супы, десерты и даже растительные аналоги сыра.

Фисташки содержат белок, клетчатку и антиоксиданты. Они тоже прекрасно подходят и как самостоятельный перекус, и как ингредиент в салатах, десертах и других блюдах.

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Не менее полезны и сухофрукты. В них присутствуют практически те же питательные вещества, что и в свежих фруктах, из которых они были сделаны (кроме разве что витамина С), и даже в более концентрированных количествах. Сухофрукты богаты калием, который необходим для поддержания сердечно-сосудистой системы, а также медью, полезной для кроветворения. Также сухофрукты содержат большое количество пищевых волокон (клетчатки) и биоактивные соединения фитонутриенты – полифенолы, которые сохраняются и в процессе сушки. Полифенолы положительно влияют на микрофлору кишечника, на состояние кровеносных сосудов, на артериальное давление и уровень глюкозы в крови – соответственно, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2-го типа. Правда, тут тоже важно сильно не увлекаться соблюдать меру. Хотя не переесть непросто — уж очень вкусно!

Покупать – только лучшее!

Собственно, это касается любого товара. Но продуктов питания — особенно! Если говорить конкретно об орехах и/или сухофруктах – вы же не хотите нарваться на что-то некачественное, лежалое или, чего доброго, червивое?! Поэтому важно не только то, какие конкретно орехи и/или сухофрукты вы покупаете, но и то, ГДЕ вы их покупаете и кто ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. И если вы зайдете, к примеру, в любой из магазинов торговой сети Lidl и увидите на полках яркие упаковки бренда Alesto, можете не сомневаться: что бы вы ни взяли, все будет просто отличного качества!

Alesto – это популярный немецкий бренд, принадлежащий торговой компании Lidl (которая, в свою очередь, входит в концерн Schwarz Gruppe). Alesto не просто специализируется на производстве орехов, сухофруктов и прочих полезных снеков. Это один из лидеров в данной сфере. Продукты бренда — сочетание превосходного вкуса, доступной цены и высокого качества, то есть продукты для тех, кто хочет заботиться о своем здоровье ежедневно, но – без сложных диет и ограничений.

Alesto предлагает богатый ассортимент тщательно отобранных орехов, ореховых смесей и сухофруктов. Высокое качество продукции бренда обеспечивается на всех этапах производства: после тщательного отбора сырья в странах происхождения орехи и сухофрукты перерабатываются и фасуются на предприятиях Schwarz Produktion, также входящего в концерн Schwarz Gruppe.

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Современные технологии и строгий контроль качества позволяют максимально сохранить натуральный вкус продуктов и их пищевую ценность.

Сотрудничество Alesto с торговой компанией Lidl не случайно: развитие бренда тесно связано и с долгосрочной стратегией торговой компании, направленной на продвижение наиболее сбалансированного и экологичного питания. Так, к 2030 году Lidl планирует увеличить долю продуктов растительного происхождения в своем ассортименте на 20 процентов по сравнению с 2023 годом, и в достижении этой цели важную роль играют именно орехи — один из основных продуктов Alesto, поскольку, как уже упоминалось выше, орехи являются ценным источником растительного белка, клетчатки и полезных ненасыщенных жиров. К слову, в этом году продукция Alesto постепенно обновляет свой дизайн, так что не заметить ее на полках магазинов Lidl Latvija просто невозможно!

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Советы от Alesto

«Что нужно делать, чтобы орехи как можно дольше оставались свежими?»

Специалисты рекомендуют хранить их в плотно закрытой упаковке, защищенной от влаги, воздуха и прямых солнечных лучей.

_Надо ли замачивать орехи перед употреблением? _

Такая процедура не является не обязательной, но желательной, поскольку помогает восстановить естественную влажность, делает текстуру более нежной и может облегчить пищеварение. Миндаль, фундук и фисташки рекомендуется замачивать около восьми часов, грецкие орехи — пять-шесть часов, а для кешью достаточно двух-четырех часов.

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#LIDL #производство #питание #качество #орехи #здоровье
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