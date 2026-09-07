Что бы ни говорили адепты здорового питания, но жизнь без сладкого для большинства из нас была бы серой и безрадостной. Не говоря уже о том, что иногда просто необходимо быстро восстановить силы во время рабочего дня, подкрепиться перед тренировкой или просто перекусить, потому что позавтракал слабо, а до обеда еще далеко… И вот тут как нельзя кстати окажется пачка орехов или сухофруктов, которую вы положили накануне в сумку или рюкзак: горсть того и/или другого — и вы получаете отличный заряд так необходимой вам в этот момент энергии! Ну и удовольствие, конечно: что может быть вкуснее орехов, сухофруктов или их сочетаний?

Больше орехов — полезных и разных!

Ну а что насчет пользы для организма?

Начнем с орехов. Они по праву считаются одним из самых ценных продуктов здорового рациона, поскольку одержат полезные ненасыщенные жиры, растительный белок, пищевые волокна, витамины и минералы. Особенно богаты орехи магнием, кальцием, калием и цинком, - все это необходимо для нормальной работы организма. Так, по словам руководителя отдела корпоративной социальной ответственности торговой компании Lidl в странах Балтии Моники Анилёне, регулярное употребление орехов помогает не только разнообразить рацион, но и обеспечивает организм ценными питательными веществами и способствует более длительному ощущению сытости. Правда, надо иметь в виду, что орехи достаточно калорийны, так что важно слишком не увлекаться — хотя и очень вкусно. Небольшой горсти в день вполне достаточно. Также важно перед тем, как отправить себе в рот эту самую горсть орешков, примерно представлять себе, что полезного она даст вашему организму: ведь разные виды орехов обладают разными свойствами! Так, в частности:

Арахис считается одним из лучших источников растительного белка: в 100 граммах содержится около 25 граммов белка. Он отлично подходит для перекусов, приготовления арахисовой пасты и многих блюд азиатской кухни.

Грецкие орехи богаты полезными жирами, включая омега-3 жирные кислоты, благодаря чему надолго дают ощущение сытости. Они прекрасно сочетаются со свеклой, козьим сыром, листовыми салатами, блюдами из птицы и десертами с медом и темным шоколадом.

Фундук — отличный источник витамина Е и витаминов группы В, необходимых для нормальной работы нервной системы. Его насыщенный вкус одинаково хорошо раскрывается как в салатах и кашах, так и в выпечке и шоколадных десертах.

Миндаль содержит магний и считается одним из природных источников мелатонина. Его часто добавляют в каши, йогурты и салаты, а слегка обжаренные орехи становятся прекрасным дополнением к блюдам из рыбы и птицы.

Кешью отличается нежной кремовой текстурой и богат клетчаткой и антиоксидантами. Из него готовят соусы, крем-супы, десерты и даже растительные аналоги сыра.

Фисташки содержат белок, клетчатку и антиоксиданты. Они тоже прекрасно подходят и как самостоятельный перекус, и как ингредиент в салатах, десертах и других блюдах.

Не менее полезны и сухофрукты. В них присутствуют практически те же питательные вещества, что и в свежих фруктах, из которых они были сделаны (кроме разве что витамина С), и даже в более концентрированных количествах. Сухофрукты богаты калием, который необходим для поддержания сердечно-сосудистой системы, а также медью, полезной для кроветворения. Также сухофрукты содержат большое количество пищевых волокон (клетчатки) и биоактивные соединения фитонутриенты – полифенолы, которые сохраняются и в процессе сушки. Полифенолы положительно влияют на микрофлору кишечника, на состояние кровеносных сосудов, на артериальное давление и уровень глюкозы в крови – соответственно, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2-го типа. Правда, тут тоже важно сильно не увлекаться соблюдать меру. Хотя не переесть непросто — уж очень вкусно!

Покупать – только лучшее!

Собственно, это касается любого товара. Но продуктов питания — особенно! Если говорить конкретно об орехах и/или сухофруктах – вы же не хотите нарваться на что-то некачественное, лежалое или, чего доброго, червивое?! Поэтому важно не только то, какие конкретно орехи и/или сухофрукты вы покупаете, но и то, ГДЕ вы их покупаете и кто ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. И если вы зайдете, к примеру, в любой из магазинов торговой сети Lidl и увидите на полках яркие упаковки бренда Alesto, можете не сомневаться: что бы вы ни взяли, все будет просто отличного качества!

Alesto – это популярный немецкий бренд, принадлежащий торговой компании Lidl (которая, в свою очередь, входит в концерн Schwarz Gruppe). Alesto не просто специализируется на производстве орехов, сухофруктов и прочих полезных снеков. Это один из лидеров в данной сфере. Продукты бренда — сочетание превосходного вкуса, доступной цены и высокого качества, то есть продукты для тех, кто хочет заботиться о своем здоровье ежедневно, но – без сложных диет и ограничений.

Alesto предлагает богатый ассортимент тщательно отобранных орехов, ореховых смесей и сухофруктов. Высокое качество продукции бренда обеспечивается на всех этапах производства: после тщательного отбора сырья в странах происхождения орехи и сухофрукты перерабатываются и фасуются на предприятиях Schwarz Produktion, также входящего в концерн Schwarz Gruppe.

Современные технологии и строгий контроль качества позволяют максимально сохранить натуральный вкус продуктов и их пищевую ценность.

Сотрудничество Alesto с торговой компанией Lidl не случайно: развитие бренда тесно связано и с долгосрочной стратегией торговой компании, направленной на продвижение наиболее сбалансированного и экологичного питания. Так, к 2030 году Lidl планирует увеличить долю продуктов растительного происхождения в своем ассортименте на 20 процентов по сравнению с 2023 годом, и в достижении этой цели важную роль играют именно орехи — один из основных продуктов Alesto, поскольку, как уже упоминалось выше, орехи являются ценным источником растительного белка, клетчатки и полезных ненасыщенных жиров. К слову, в этом году продукция Alesto постепенно обновляет свой дизайн, так что не заметить ее на полках магазинов Lidl Latvija просто невозможно!

Советы от Alesto

«Что нужно делать, чтобы орехи как можно дольше оставались свежими?»

Специалисты рекомендуют хранить их в плотно закрытой упаковке, защищенной от влаги, воздуха и прямых солнечных лучей.

_Надо ли замачивать орехи перед употреблением? _

Такая процедура не является не обязательной, но желательной, поскольку помогает восстановить естественную влажность, делает текстуру более нежной и может облегчить пищеварение. Миндаль, фундук и фисташки рекомендуется замачивать около восьми часов, грецкие орехи — пять-шесть часов, а для кешью достаточно двух-четырех часов.