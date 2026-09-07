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Рецепт витаминного супа со шпинатом 0 54

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рецепт витаминного супа со шпинатом

Этот суп понравится как вегетарианцам, так и любителям мяса.

 

Ингредиенты:

300 г шпината;
50 г твердого сыра;
4 картофелины;
1 луковица;
200 мл сливок;
2 ложки растительного масла;
1 чайная ложка сладкой паприки;
Соль и перец по вкусу.

Сначала очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками. То же самое сделайте с картофелем, очистив и нарезав его на кубики.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук, затем добавьте картофель.

Обжаривайте овощи в течение 10 минут, периодически помешивая. После этого переложите их в кастрюлю и добавьте 2 литра воды.

Дождитесь закипания жидкости и варите еще 15 минут. Затем добавьте специи по вкусу.

Теперь добавьте натертый сыр, сливки и шпинат. Варите суп еще 5 минут, после чего он готов к подаче на стол.

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