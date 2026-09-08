Специалисты утверждают, что у людей, прекративших употребление кофе, улучшится качество сна. Хотя в начале может ощущаться усталость, вскоре они почувствуют себя лучше и будут высыпаться.

Кроме того, отказ от кофе может помочь быстро избавиться от лишних килограммов. Это связано с тем, что сливки (молоко), сахар и сироп, которые часто добавляют в кофе, способствуют быстрому набору веса.

Врачи отмечают, что кофе является напитком с высоким уровнем кислотности. Исключение его из рациона может решить проблему накопления желудочного и желчного соков, что, в свою очередь, приведет к избавлению от тошноты, изжоги и болей в желудке.

Также люди, отказавшиеся от кофе, могут улучшить состояние полости рта. Это связано с тем, что горячий напиток может придавать зубам желтоватый оттенок, разрушать эмаль и вызывать неприятный запах изо рта.