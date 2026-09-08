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Диетолог выделила два лучших средства для укрепления иммунитета 0 351

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог выделила два лучших средства для укрепления иммунитета

Чтобы защититься от сезонных инфекций, врач-диетолог Татьяна Залетова рекомендует использовать природные антибиотики.

 

По словам специалиста, самым известным природным антибиотиком, который можно применять для профилактики простуды, является чеснок.

«Чеснок действительно может активировать нашу иммунную систему и повысить её способности в борьбе с вирусами. Рекомендуется употреблять чеснок перед началом сезона простуд и в его течение», – советует врач.

Также, как отметила диетолог, для укрепления иммунитета в период простуд полезен базилик.

«Он обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами. Употребление базилика повышает защиту от гриппа и простуды, а также помогает организму справляться с пищевыми инфекциями», – добавила эксперт.

Тем не менее, если болезнь всё же настигла, чеснок и базилик не могут заменить лекарства, назначенные врачом: природные антибиотики обеспечивают лишь низкий уровень защиты от инфекции и не могут быть полноценной альтернативой медикаментам.

«Если вам назначили лекарство, заменять его природными средствами – небезопасная практика. Природные антибиотики являются вспомогательными средствами, а не основными», – напомнила диетолог.

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