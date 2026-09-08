Виноград можно использовать для приготовления вина, употреблять в свежем виде или делать заготовки, такие как компоты и варенья.
Однако это не все, что можно сделать с виноградом. Опытные кулинары жарят виноград, чтобы приготовить вкусный пирог. Обязательно сохраните этот рецепт!
Для приготовления потребуется:
300 гр винограда;
2 яйца;
100 гр сахара;
50 мл растительного масла;
150 мл молока;
щепотка соли;
1 ч. л. разрыхлителя;
180 гр муки;
20 гр сливочного масла;
1 ст. л. сахара.
Как готовить
Взбейте яйца с солью и сахаром, затем добавьте растительное масло и перемешайте. Влейте теплое молоко и снова взбейте все миксером.
Смешайте муку с разрыхлителем и постепенно просейте в яично-молочную смесь, вымешивая тесто. Оставьте тесто в теплом месте, пока будете готовить ягоды.
Лучше всего использовать виноград без косточек.
Для карамелизации винограда разогрейте сковороду, растопите на ней сахар и сливочное масло.
Когда сахар растворится, добавьте виноград и обжаривайте его на среднем огне, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут.
Затем залейте виноград готовым тестом, равномерно распределяя его по поверхности.
Готовьте пирог под крышкой 15-20 минут, затем переверните на другую сторону и готовьте еще 5 минут также под крышкой. Пирог готов!
Приятного аппетита!
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