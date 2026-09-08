Виноград можно использовать для приготовления вина, употреблять в свежем виде или делать заготовки, такие как компоты и варенья.

Однако это не все, что можно сделать с виноградом. Опытные кулинары жарят виноград, чтобы приготовить вкусный пирог. Обязательно сохраните этот рецепт!

Для приготовления потребуется:

300 гр винограда;

2 яйца;

100 гр сахара;

50 мл растительного масла;

150 мл молока;

щепотка соли;

1 ч. л. разрыхлителя;

180 гр муки;

20 гр сливочного масла;

1 ст. л. сахара.

Как готовить

Взбейте яйца с солью и сахаром, затем добавьте растительное масло и перемешайте. Влейте теплое молоко и снова взбейте все миксером.

Смешайте муку с разрыхлителем и постепенно просейте в яично-молочную смесь, вымешивая тесто. Оставьте тесто в теплом месте, пока будете готовить ягоды.

Лучше всего использовать виноград без косточек.

Для карамелизации винограда разогрейте сковороду, растопите на ней сахар и сливочное масло.

Когда сахар растворится, добавьте виноград и обжаривайте его на среднем огне, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут.

Затем залейте виноград готовым тестом, равномерно распределяя его по поверхности.

Готовьте пирог под крышкой 15-20 минут, затем переверните на другую сторону и готовьте еще 5 минут также под крышкой. Пирог готов!

Приятного аппетита!