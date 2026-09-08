Клюква может быть эффективным средством в борьбе с раком кишечника, по словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга.

По словам эксперта, регулярное употребление клюквы может снизить риск развития рака. Результаты опытов на мышах показывают, что добавление экстрактов клюквы в корм помогало защитить грызунов от опухолей, а уже сформировавшиеся образования замедляли свой рост, отметил врач.

Гинзбург также подчеркнул, что клюква содержит полифенолы, которые уменьшают воспаления и улучшают чувствительность к инсулину. Полифенолы считаются полезными биологически активными добавками к пище, которые благотворно влияют на кишечную микрофлору. Поэтому специалисты считают, что клюкву можно рассматривать как дополнение к стандартным методам лечения рака, резюмировал диетолог.

Ранее ученые установили, что регулярное употребление клюквы может улучшать память.