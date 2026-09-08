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Клюква как средство в борьбе с раком 0 218

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Клюква как средство в борьбе с раком

Клюква может быть эффективным средством в борьбе с раком кишечника, по словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга.

 

По словам эксперта, регулярное употребление клюквы может снизить риск развития рака. Результаты опытов на мышах показывают, что добавление экстрактов клюквы в корм помогало защитить грызунов от опухолей, а уже сформировавшиеся образования замедляли свой рост, отметил врач.

Гинзбург также подчеркнул, что клюква содержит полифенолы, которые уменьшают воспаления и улучшают чувствительность к инсулину. Полифенолы считаются полезными биологически активными добавками к пище, которые благотворно влияют на кишечную микрофлору. Поэтому специалисты считают, что клюкву можно рассматривать как дополнение к стандартным методам лечения рака, резюмировал диетолог.

Ранее ученые установили, что регулярное употребление клюквы может улучшать память.

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