Снимать ли кожицу с баклажанов перед приготовлением – вопрос, который не вызывает особых споров у кулинаров.

Чаще всего баклажаны готовят с кожицей, но однозначно сказать, правильно это или нет, нельзя, так как многое зависит от конкретного блюда, которое вы собираетесь приготовить.

Следует отметить, что кожура может испортить вкус блюд из баклажанов, однако в ней содержится клетчатка и другие полезные вещества.

Когда стоит снять кожицу

Это касается блюд, где овощи не должны оставаться целыми, таких как икра или пюре. В этих случаях кожура может испортить текстуру, особенно если плоды были перезрелыми.

То же самое относится к салатам с баклажанами. Обычно овощи нарезают мелко, и в этом случае кожура может отслоиться и застревать в зубах, что не очень приятно.

Когда не стоит снимать кожицу

1. Если вы готовите овощное рагу, кусочки овощей должны сохранять форму, поэтому баклажаны не очищают. Но даже в этом случае их не следует передерживать на плите, иначе они расползутся.

2. В блюдах с жареными баклажанами кожура помогает сохранить форму овощных ломтиков.

3. Если вы собираетесь замораживать баклажаны – кубиками, медальонами или пластинками – кожицу также лучше оставить. Размороженные овощи и так теряют форму, а отсутствие кожицы только усугубит ситуацию.

4. Если вы готовите икру из свежих и молодых баклажанов, то можно не тратить время на очистку. Перекрученная и сваренная кожица молодого овоща не будет заметна в готовом блюде.