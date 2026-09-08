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Польза опят в борьбе с раком 0 133

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опята

Биолог Владимир Гмошинский рассказал о полезных свойствах опят.

 

Ученый отметил, что осенние опята содержат множество полезных минералов, таких как цинк, магний, натрий, калий, железо, медь, фосфор и кальций, а также витамины группы В, С, Е и РР.

Настойки из этих грибов применяются для лечения воспалений, удаления бородавок, а также для снижения уровня сахара и вредного холестерина в крови.

Отдельно миколог выделил лекарственные свойства зимних опят, которые появляются в октябре и растут всю зиму. Эссенции и вытяжки из зимних опят помогают укрепить иммунитет, способствуют регенерации печени, а также омоложению и питанию кожи.

Кроме аминокислот, белков, йода, калия, цинка и антиоксидантов, зимний опенок содержит уникальное вещество фламмулин, которое препятствует развитию новообразований и онкозаболеваний. Препараты и настойки из этих грибов используются в китайской и вьетнамской медицине для профилактики и лечения саркомы, меланомы кожи, лимфомы и лейкоза крови.

При этом специалист подчеркнул, что в опятах присутствует небольшое количество токсинов, которые полностью исчезают при варке в течение не менее 20 минут.

Ученый также рассказал о том, кому не следует употреблять опята. Как и любые другие грибы, их не рекомендуется давать детям до 10 лет, так как желудок ребенка не вырабатывает необходимых ферментов для расщепления такой пищи. Кроме того, грибы противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ, индивидуальной непереносимостью, а также беременным и кормящим матерям.

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