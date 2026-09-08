Опытные кулинары раскрывают главный секрет для приготовления идеального картофельного пюре.
Чтобы приготовить великолепное картофельное пюре, необходимо следовать определённым правилам. Даже самые секретные ингредиенты не помогут, если не учесть важные моменты.
Ключевым фактором является выбор картофельных клубней. Уровень содержания крахмала в картофеле играет решающую роль. Нежное и воздушное пюре получается из картошки с высоким содержанием крахмала.
Поваров существует простой способ, который помогает определить, насколько картофель «крахмальный». Для этого нужно разрезать клубень пополам и попробовать соединить его, потерев половинки друг о друга. Если картофелина сильно «склеивается», и её можно поднять только за одну сторону, значит, в ней много крахмала. Из такого картофеля получится отличное пюре.
Важно отметить, что пюре можно приготовить из любого картофеля. Если в клубнях низкое содержание крахмала, это не повод отказываться от приготовления любимого гарнира.
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