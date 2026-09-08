Чтобы приготовить великолепное картофельное пюре, необходимо следовать определённым правилам. Даже самые секретные ингредиенты не помогут, если не учесть важные моменты.

Ключевым фактором является выбор картофельных клубней. Уровень содержания крахмала в картофеле играет решающую роль. Нежное и воздушное пюре получается из картошки с высоким содержанием крахмала.

Поваров существует простой способ, который помогает определить, насколько картофель «крахмальный». Для этого нужно разрезать клубень пополам и попробовать соединить его, потерев половинки друг о друга. Если картофелина сильно «склеивается», и её можно поднять только за одну сторону, значит, в ней много крахмала. Из такого картофеля получится отличное пюре.

Важно отметить, что пюре можно приготовить из любого картофеля. Если в клубнях низкое содержание крахмала, это не повод отказываться от приготовления любимого гарнира.