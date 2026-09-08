В микроволновке можно приготовить не только пельмени и запеканку, но и вкусный томатный суп. Этот рецепт станет отличным дополнением к вашей кулинарной коллекции.

В этом рецепте мы расскажем, как быстро сварить томатный суп в микроволновке.

Ингредиенты:

250 г помидоров;

40 г сливочного масла;

30 г муки;

2 ст. л. томатной пасты;

750 мл мясного бульона;

250 мл молока;

свежая зелень, лук шалот, соль, перец, сахар по вкусу;

30 мл водки;

125 г сметаны.

Приготовление:

Сначала очистите помидоры от кожицы, мелко нарежьте зелень, а сливочное масло растопите в кастрюле.

В растопленном масле пассеруйте лук шалот до прозрачности, затем добавьте муку и готовьте еще 2 минуты. После этого добавьте томатную пасту, бульон и молоко, и готовьте в микроволновке 6 минут.

Нарежьте помидоры дольками и добавьте их в суп вместе с солью, перцем, сахаром и водкой. Затем добавьте зелень и разогрейте в микроволновке еще 1 минуту.

Подавайте суп со сметаной.

Приятного аппетита!