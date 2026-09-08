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Томатный суп в микроволновке: быстрый рецепт 0 69

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Помидоры

В микроволновке можно приготовить не только пельмени и запеканку, но и вкусный томатный суп. Этот рецепт станет отличным дополнением к вашей кулинарной коллекции.

 

В этом рецепте мы расскажем, как быстро сварить томатный суп в микроволновке.

Ингредиенты:

250 г помидоров;
40 г сливочного масла;
30 г муки;
2 ст. л. томатной пасты;
750 мл мясного бульона;
250 мл молока;
свежая зелень, лук шалот, соль, перец, сахар по вкусу;
30 мл водки;
125 г сметаны.

Приготовление:

Сначала очистите помидоры от кожицы, мелко нарежьте зелень, а сливочное масло растопите в кастрюле.

В растопленном масле пассеруйте лук шалот до прозрачности, затем добавьте муку и готовьте еще 2 минуты. После этого добавьте томатную пасту, бульон и молоко, и готовьте в микроволновке 6 минут.

Нарежьте помидоры дольками и добавьте их в суп вместе с солью, перцем, сахаром и водкой. Затем добавьте зелень и разогрейте в микроволновке еще 1 минуту.

Подавайте суп со сметаной.

Приятного аппетита!

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Редакция BB.LV
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