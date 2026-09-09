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5 напитков, которые помогут ускорить обмен веществ: советы диетологов 0 122

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: 5 напитков, которые помогут ускорить обмен веществ: советы диетологов

Некоторые напитки полезно включить в рацион при похудении, так как они помогают избавиться от ложного чувства голода и активируют обмен веществ.

 

Эти напитки могут ускорить процесс избавления от лишних килограммов.

Кроме того, они обладают рядом других полезных свойств. На что стоит обратить внимание?

Кофе с пряностями

Кофе — это привычный напиток, который помогает взбодриться и зарядиться энергией. Он не оказывает негативного влияния на фигуру, а наоборот, полезен при потере веса.

Чтобы ускорить обмен веществ, его можно обогатить специями. Эксперты рекомендуют добавлять кардамон, корицу, бадьян, ваниль и имбирь.

Зеленые смузи

В такие напитки не следует добавлять сладкие и калорийные компоненты, если вы хотите получить максимальную пользу. Зеленые смузи можно готовить на основе шпината, сельдерея, огурцов и других полезных овощей.

Они помогут ускорить метаболизм, защитят от переедания и насытят организм важными питательными веществами.

Их стоит использовать вместо перекуса.

Зеленый чай с лимоном

Это отличное сочетание, которое поможет похудеть с пользой для здоровья. Если выпивать по 2-3 чашки зеленого чая в день, можно значительно сократить объемы без строгих диет.

Кроме того, этот напиток является прекрасным источником антиоксидантов.

Японский чай

Считается, что матча не только ускоряет метаболизм, но и помогает устранять жировые отложения. Для достижения положительного эффекта рекомендуется употреблять по паре кружек этого напитка ежедневно.

Важно помнить, что жирное молоко, часто используемое при приготовлении, может снизить эффективность. Поэтому лучше пить чай на растительном молоке.

Вода с яблочным уксусом

Многие, кто стремится похудеть, знакомы с этим эффективным рецептом. Он помогает снизить аппетит и может защитить от сахарного диабета.

Достаточно раз в день выпивать стакан воды с ложкой уксуса для достижения нужного эффекта.

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