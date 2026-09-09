Переедание может привести к проблемам с весом, особенно если прием пищи происходит перед сном. Это может не только привести к лишним килограммам, но и нарушить качество сна.

Врачи рекомендуют несколько способов, как избежать переедания поздними вечерами.

Если ночью возникает острый приступ голода, первым делом стоит выпить стакан чистой воды без газа, желательно комнатной температуры. Это связано с тем, что многие люди путают чувство жажды с голодом.

Если вода не помогла, можно попробовать немного теплого молока или кефира со специями. Также подойдут хлебцы или цельнозерновой хлеб с белым мясом, сыром или творогом, но не стоит переедать.

Чай или кофе в ночное время лучше избегать, так как они могут усилить чувство голода.

Кроме того, специалисты советуют не запасаться вредными продуктами, чтобы не возникало соблазна съесть их ночью.