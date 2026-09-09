Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как продлить срок хранения яиц: полезный совет 0 134

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как продлить срок хранения яиц: полезный совет

Этот совет будет полезен тем, кто планирует покинуть дом на некоторое время и хочет сохранить продукты.

 

Еще в советские времена хозяйки использовали простую хитрость для продления срока хранения яиц. Для этого необходима соль. Как же она помогает?

Хлорид натрия выступает в роли консерванта. Вам потребуется отдельная коробка, в которую поместятся все яйца, и заполнить ее солью. Лоток для этой цели не подойдет.

Соли может понадобиться достаточно много, но ее можно будет использовать по назначению и в дальнейшем.

Белый кристаллический порошок должен полностью покрывать каждое яйцо. Важно, чтобы скорлупа не контактировала с воздухом.

Коробку с «засоленными» яйцами следует разместить в сухом и прохладном месте. Этот способ позволяет продлить срок хранения яиц примерно в два раза.

По возвращении достаточно переложить яйца на место, а соль можно пересыпать обратно или использовать для консервации овощей.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 5 напитков, которые помогут ускорить обмен веществ: советы диетологов
Изображение к статье: Почему у людей, злоупотребляющих алкоголем, краснеет нос?
Изображение к статье: Правила консервирования: как избежать проблем с заготовками
Изображение к статье: Виноград

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото Минобороны ЛР
Политика
Изображение к статье: Как сделать из аронии изюм: полезный способ сохранить ягоды
Еда и рецепты
Изображение к статье: rail baltica
Политика
Изображение к статье: дрони
В мире
Изображение к статье: Джон Рэтклифф
В мире
Изображение к статье: Как выбрать качественное куриное филе: советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото Минобороны ЛР
Политика
Изображение к статье: Как сделать из аронии изюм: полезный способ сохранить ягоды
Еда и рецепты
Изображение к статье: rail baltica
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео