Этот совет будет полезен тем, кто планирует покинуть дом на некоторое время и хочет сохранить продукты.

Еще в советские времена хозяйки использовали простую хитрость для продления срока хранения яиц. Для этого необходима соль. Как же она помогает?

Хлорид натрия выступает в роли консерванта. Вам потребуется отдельная коробка, в которую поместятся все яйца, и заполнить ее солью. Лоток для этой цели не подойдет.

Соли может понадобиться достаточно много, но ее можно будет использовать по назначению и в дальнейшем.

Белый кристаллический порошок должен полностью покрывать каждое яйцо. Важно, чтобы скорлупа не контактировала с воздухом.

Коробку с «засоленными» яйцами следует разместить в сухом и прохладном месте. Этот способ позволяет продлить срок хранения яиц примерно в два раза.

По возвращении достаточно переложить яйца на место, а соль можно пересыпать обратно или использовать для консервации овощей.