Следует отметить, что вкус изюма из аронии значительно отличается от вкуса свежих ягод.

Этот способ очень простой. При этом не требуется использовать духовку, а готовый продукт будет долго храниться.

Сначала ягоды нужно сварить в сиропе.

Для этого в 0,5 литра воды добавьте 20 граммов лимонной кислоты и килограмм сахара. В полученной жидкости необходимо проварить полтора килограмма очищенных ягод. Процесс занимает около получаса.

После этого ягоды следует достать и разложить тонким слоем на столе в теплом помещении. Этот процесс займет около 5 суток.

В результате из 1,5 килограмма аронии получится примерно 700 граммов изюма.