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Как сделать из аронии изюм: полезный способ сохранить ягоды 0 98

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать из аронии изюм: полезный способ сохранить ягоды

Следует отметить, что вкус изюма из аронии значительно отличается от вкуса свежих ягод.

 

Этот способ очень простой. При этом не требуется использовать духовку, а готовый продукт будет долго храниться.

Сначала ягоды нужно сварить в сиропе.

Для этого в 0,5 литра воды добавьте 20 граммов лимонной кислоты и килограмм сахара. В полученной жидкости необходимо проварить полтора килограмма очищенных ягод. Процесс занимает около получаса.

После этого ягоды следует достать и разложить тонким слоем на столе в теплом помещении. Этот процесс займет около 5 суток.

В результате из 1,5 килограмма аронии получится примерно 700 граммов изюма.

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