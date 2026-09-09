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Как выбрать качественное куриное филе: советы 0 72

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как выбрать качественное куриное филе: советы

Куриное филе является основным мясным продуктом для многих хозяек, на основе которого готовятся обеды и ужины.

 

Поэтому важно уметь правильно выбирать этот продукт.

Существует риск приобрести филе низкого качества. На какие ключевые моменты стоит обратить внимание?

Замороженное или охлажденное филе

Опытные хозяйки знают, что охлажденное филе безопаснее. При заморозке сложно оценить качество продукта.

Некоторые недобросовестные продавцы могут размораживать и замораживать мясо несколько раз, что является нарушением.

Цвет филе

У качественного филе приятный розоватый оттенок. Несвежее мясо выглядит блеклым. Ярко-розовое филе может быть признаком использования пищевых красителей, что вводит в заблуждение о свежести продукта.

Запах

Не стоит стесняться нюхать филе. Пропавшее мясо легко распознать по характерному запаху разложения. Употребление такого продукта опасно для здоровья.

Размер филе

Многие выбирают крупные куски, так как с ними проще работать. Однако это может быть тревожным знаком.

Слишком крупное филе может свидетельствовать о том, что курица использовала гормоны для ускоренного роста.

Избегайте маринованного мяса

Многие покупают маринованное мясо из-за его нежного вкуса. Однако стоит помнить, что пряности могут скрывать запахи испорченного мяса.

Яркий аромат специй может затмить все остальные запахи.

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