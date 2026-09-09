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Осенние продукты для похудения и укрепления здоровья: советы диетологов 0 74

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осенние продукты для похудения и укрепления здоровья: советы диетологов

Осенью похудеть не составит труда благодаря обилию полезных продуктов на прилавках магазинов и рынков.

 

Правильный рацион может помочь избавиться от лишнего веса, улучшить внешний вид и позаботиться о здоровье организма.

Какие продукты питания стоит употреблять осенью на регулярной основе?

Тыква

Многие эксперты считают, что тыква недооценена. Даже опытные огородники не всегда заботятся о ее уходе, предпочитая отдавать ее на корм животным.

Тыква — настоящий кладезь витаминов и минералов с низкой калорийностью. Худеющим рекомендуется употреблять ее в сыром, отварном или запеченном виде.

В ста граммах тыквы содержится менее 30 ккал, что является приятным показателем для тех, кто на диете.

Этот продукт помогает избавиться от отечности и очищает организм.

Эксперты считают, что тыква должна быть в рационе, так как она способствует профилактике ряда опасных заболеваний.

Яблоки

Осенью появляются кислые яблоки, которые особенно полезны для худеющих. Хотя они могут показаться менее вкусными, для здоровья и фигуры они более полезны.

Если ваше здоровье позволяет, можно практиковать разгрузочные дни на яблоках. Это поможет быстро избавиться от лишнего веса, улучшить уровень холестерина и укрепить организм.

Яблоки являются идеальным продуктом для сохранения молодости, поэтому женщинам, заботящимся о своем внешнем виде, стоит съедать несколько фруктов каждый день.

Кабачки

Кабачки сложно переесть, так как даже в жареном виде они имеют низкую калорийность. У этого продукта нейтральный вкус, что позволяет готовить множество блюд.

Кабачки улучшают состояние кожи, поэтому их стоит включить в рацион тем, кто страдает от глубоких морщин и прыщей.

Кроме того, этот продукт ценится как средство для общего укрепления организма.

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