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Почему у людей, злоупотребляющих алкоголем, краснеет нос? 0 108

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему у людей, злоупотребляющих алкоголем, краснеет нос?

Из-за расширенных сосудов.

 

При употреблении алкоголя кровеносные капилляры сначала расширяются, а затем сужаются. Если это происходит слишком часто, сосуды теряют свою эластичность и остаются постоянно расширенными.

На коже становится заметна сетка капилляров, а участки с наиболее интенсивным кровоснабжением — в первую очередь на носу и щеках — приобретают красноватый или сизоватый оттенок.

Причинами «синдрома красного носа» могут быть также заболевания печени, не связанные с алкоголем.

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