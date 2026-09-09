При употреблении алкоголя кровеносные капилляры сначала расширяются, а затем сужаются. Если это происходит слишком часто, сосуды теряют свою эластичность и остаются постоянно расширенными.

На коже становится заметна сетка капилляров, а участки с наиболее интенсивным кровоснабжением — в первую очередь на носу и щеках — приобретают красноватый или сизоватый оттенок.

Причинами «синдрома красного носа» могут быть также заболевания печени, не связанные с алкоголем.