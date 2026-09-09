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Правила консервирования: как избежать проблем с заготовками 0 12

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правила консервирования: как избежать проблем с заготовками

Сбор урожая подходит к концу, и хозяйки сталкиваются с задачей сохранить выращенные овощи.

 

Консервация поможет сохранить урожай, но для этого нужно соблюдать определенные правила, чтобы томаты и огурцы не испортились в банках с маринадом.

Во-первых, выбирайте только качественные овощи. Не стоит использовать плоды с изъянами на кожуре, так как это может привести к порче заготовок и их быстрому брожению. Для консервирования подходят только спелые овощи без пятен и повреждений.

Перед засолкой овощи необходимо тщательно вымыть, так как грязь может привести к образованию осадка и бактерий в закрытых банках. Также не забудьте промыть зелень и пряные травы, которые добавляются в банки. Кипящий маринад не всегда убивает все бактерии, поэтому рекомендуется прокипятить консервы в течение 15 минут.

Важно тщательно стерилизовать и сушить банки и крышки для заготовок. Также следует выбирать правильную соль: мелкая соль может сделать огурцы мягкими, что приведет к порче заготовки и даже взрыву банки. Лучше использовать каменную соль крупного помола.

Чтобы избежать проблем с разносолами, внимательно осматривайте банки при закладке овощей, избегайте пустот и воздушных мешков, а маринад или рассол доливайте до краев банки.

Не экономьте на крышках для закруток. Лучше покупать новые, даже если старые выглядят как новые. Резиновая прокладка под крышкой должна быть новой, эластичной и хорошо прилегать к горлышку банки, чтобы не пропускать воздух.

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