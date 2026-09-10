Дом Периньон и его вклад в создание шампанского.

В XVII веке монах бенедиктинского аббатства Сен-Пьер д'Овилье по имени Пьер Периньон начал смешивать вина разных сортов, что позволило ему создать напиток с гармоничным вкусом.

На тот момент шампанское не имело игристого характера. Производители стремились предотвратить вторичную ферментацию вина, которая приводила к образованию газа, из-за чего бутылки с забродившим напитком часто взрывались в подвалах.

Однако в конце XVII века бутилированное вино из региона Шампань, которое забродило повторно и стало игристым, завоевало популярность среди английской знати. В Британии было изобретено прочное стекло, которое предотвращало взрывы бутылок.