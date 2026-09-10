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Как извлекаются калории из различных продуктов? 0 35

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как извлекаются калории из различных продуктов?

Нет.

 

Организм может извлекать калории в основном из раствора сахара или глюкозы. Степень усвоения зависит от состава пищи и индивидуальных особенностей человека.

Клетчатка не усваивается организмом. Белки и полисахариды, содержащиеся в грибах и некоторых водорослях, также плохо перевариваются.

Многие взрослые азиаты не могут извлекать калории из молочного сахара, так как в их организме не вырабатывается лактаза. Измельченные, вареные или тушеные продукты усваиваются лучше. Кроме того, процесс пищеварения требует затрат энергии.

Таким образом, количество реально усвоенных калорий всегда меньше энергетической ценности продукта, указанной на упаковке.

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