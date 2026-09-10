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Как правильно замораживать зелень в фольге? 0 16

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно замораживать зелень в фольге?

Сохраните вкус и пользу свежей зелени на долгое время.

 

Самый простой способ сохранить зелень – это поместить укроп, петрушку, кинзу и другие травы в морозильную камеру.

Однако не всегда удается сохранить их вкус, аромат и внешний вид после размораживания, так как они могут значительно отличаться от свежих.

К счастью, существует способ, который позволяет заморозить зелень так, что она будет выглядеть и пахнуть как только что сорванные растения.

Перед замораживанием пучки трав следует тщательно промыть и обсушить.

Нарежьте фольгу на прямоугольники, которые будут немного длиннее зелени, чтобы оставался запас по краям.

Разложите травы на получившихся прямоугольниках и сверните фольгу в рулончики.

Удалите лишний воздух, обжав рулоны, и закрутите края фольги, как конфетки. Разложите рулончики с зеленью в морозильной камере в один слой, а когда они замерзнут, можно переложить все заготовки в один пакет.

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