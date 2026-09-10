Приготовление яичницы с овощами.
ИНГРЕДИЕНТЫ
помидоры — 6 шт.
болгарский перец — 1 шт.
лук — 1 шт.
чеснок — 2 зубчика.
оливковое масло — 2 ст.л.
соль — 1 ч.л.
сахар — 2 ч.л.
тмин — 1 щепотка
томатная паста — 2 ст.л.
яйца — 6 шт.
прованские травы — 1 щепотка
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1: На помидорах сделайте крестовые надрезы, залейте их кипятком и оставьте на 3 минуты.
Шаг 2: Снимите кожицу и нарежьте мякоть на небольшие кусочки.
Шаг 3: У болгарского перца уберите семена и нарежьте мякоть тонкими полосочками.
Шаг 4: Лук нарежьте мелким кубиком.
Шаг 5: Чеснок раздавите ножом и мелко нарежьте.
Шаг 6: В сковороду налейте оливковое масло и обжарьте лук.
Шаг 7: К обжаренному луку добавьте помидоры, болгарский перец и чеснок.
Шаг 8: Приправьте смесь солью, сахаром и тмином, добавьте томатную пасту и тушите 10 минут.
Шаг 9: Вбейте яйца в сковороду, накройте фольгой и оставьте на огне еще на 5 минут. Когда все будет готово, посыпьте прованскими травами.
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