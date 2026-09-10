Урожай слив может собираться не только в середине августа, но и в начале осени.

На сроки сбора урожая влияют как сортовые особенности, так и погодные условия весной и летом.

Иногда сливы могут гнить прямо на дереве, и в таком случае необходимо заняться лечением растения. Если же плоды в порядке, то самое время подумать о заготовках на зиму.

Дачники выделяют два самых популярных варианта заготовок из слив, которые станут настоящим зимним лакомством.

Заморозка с сахаром

Сливы нужно разрезать, удалить косточки, разложить по контейнерам и засыпать сахаром, после чего поместить в морозильную камеру. После заморозки слива может приобрести кисловатый вкус, но в сочетании с чаем это будет очень вкусно.

Повидло

Чтобы повидло получилось густым, рекомендуется добавлять яблоки. Сначала ингредиенты нужно развести, а затем перетереть через сито. Далее следует варить сливы и яблоки с добавлением сахара.