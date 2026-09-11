Дэвид Бекхэм рассказал о том, чем питается его жена Виктория и какие продукты у нее под запретом.

«К сожалению, я женат на человеке, который последние 25 лет ест одно и то же. С тех пор как я познакомился с Викторией, она предпочитает рыбу на гриле и овощи на пару. Она очень редко отклоняется от этого рациона. Вероятно, единственный раз, когда она попробовала что-то у меня на тарелке, был во время беременности Харпер, и это было удивительное событие», — приводит слова Бекхэма River Cafe Table 4.

Ранее Виктория сама упоминала, что с детства не ест мясо и исключила из своего рациона большинство растительных масел, соусы и многое другое.