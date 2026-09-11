Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как быстро сварить свеклу: хитрость, позволяющая сократить время до 15 минут 0 77

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Свекла

Варка свеклы может занять от 30 минут до часа, но есть способ значительно ускорить этот процесс.

 

Варка свеклы часто сопровождается неприятным запахом, который наполняет дом. Однако свекла является основным ингредиентом многих популярных блюд, и без нее не обойтись.

Существует метод, который позволяет сократить время варки свеклы в четыре раза и избежать специфического запаха овоща.

Подготовка свеклы

Не нужно срезать кожицу с плода. Достаточно тщательно вымыть свеклу и очистить ее губкой. Таким образом, овощ останется чистым, а сок останется внутри.

Хвостик не следует обрезать. Лучше выбирать плоды среднего размера, так как они варятся быстрее и имеют лучший вкус. Солить свеклу рекомендуется в конце варки.

Метод ускоренной варки свеклы

Корнеплоды следует помещать в уже кипящую воду. Увеличьте огонь и не накрывайте кастрюлю крышкой.

Через 2-3 минуты после этого в кастрюлю добавьте корочку хлеба. Этот трюк помогает уменьшить запах свеклы.

Варите свеклу на сильном огне в течение 15 минут. После этого поместите овощи в ледяную воду на 5 минут.

После охлаждения свекла будет полностью готова и легче очистится. Таким образом, этот метод решает сразу три задачи: ускоряет варку, улучшает вкус и устраняет запах.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Открытый яблочный тарт-галета
Изображение к статье: Как извлекаются калории из различных продуктов?
Изображение к статье: История шампанского
Изображение к статье: Как приготовить шакшуку: пошаговый рецепт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кто такая чесночница?
В мире животных
Изображение к статье: Дэвид Бекхэм поделился секретом диеты Виктории
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли оставлять телефон на зарядке всю ночь
Дом и сад
Изображение к статье: Богатство
В мире
2
Изображение к статье: Как правильно определить спелость тыквы: два надежных признака
Дом и сад
Изображение к статье: Как добиться цветения кактусов: простые советы
Дом и сад
Изображение к статье: Кто такая чесночница?
В мире животных
Изображение к статье: Дэвид Бекхэм поделился секретом диеты Виктории
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли оставлять телефон на зарядке всю ночь
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео