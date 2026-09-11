Варка свеклы может занять от 30 минут до часа, но есть способ значительно ускорить этот процесс.

Варка свеклы часто сопровождается неприятным запахом, который наполняет дом. Однако свекла является основным ингредиентом многих популярных блюд, и без нее не обойтись.

Существует метод, который позволяет сократить время варки свеклы в четыре раза и избежать специфического запаха овоща.

Подготовка свеклы

Не нужно срезать кожицу с плода. Достаточно тщательно вымыть свеклу и очистить ее губкой. Таким образом, овощ останется чистым, а сок останется внутри.

Хвостик не следует обрезать. Лучше выбирать плоды среднего размера, так как они варятся быстрее и имеют лучший вкус. Солить свеклу рекомендуется в конце варки.

Метод ускоренной варки свеклы

Корнеплоды следует помещать в уже кипящую воду. Увеличьте огонь и не накрывайте кастрюлю крышкой.

Через 2-3 минуты после этого в кастрюлю добавьте корочку хлеба. Этот трюк помогает уменьшить запах свеклы.

Варите свеклу на сильном огне в течение 15 минут. После этого поместите овощи в ледяную воду на 5 минут.

После охлаждения свекла будет полностью готова и легче очистится. Таким образом, этот метод решает сразу три задачи: ускоряет варку, улучшает вкус и устраняет запах.