Приготовление

Для теста:

180 г муки

соль

90 г сливочного масла

50 мл ледяной воды

1. В чашу большого блендера с ножами поместите муку, добавьте соль, затем нарезанное кубиками холодное масло. Запустите блендер на 3-4 секунды несколько раз, пока не образуется крупная крошка. Влейте ледяную воду и снова запустите 2-3 раза, чтобы получить мелкую крошку.

2. Переложите крошку на рабочую поверхность и соберите в шар. Затем расплющите его и раскатайте в круг диаметром 28 см. Намотайте тесто на скалку и перенесите на противень или в форму, выстланную фольгой, и размотайте.

3. Очистите два крупных красных яблока (или три средних), удалите сердцевину и нарежьте ломтиками толщиной 6-7 мм. Крайние ломтики нарежьте кубиками и насыпьте горкой в центр теста. Остальные ломтики уложите красиво кольцом в несколько слоёв, оставив 3 см от края теста. Сверху разложите ломтики сливочного масла (50 г), посыпьте сахаром и, по желанию, корицей.

4. Поднимая фольгу, заверните края теста наверх, оставляя середину открытой. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 45-50 минут. Готовый пирог можно смазать сверху подогретым абрикосовым джемом.