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Открытый яблочный тарт-галета 0 46

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Открытый яблочный тарт-галета

Приготовим пирог с яблоками.

 

Приготовление

Для теста:

180 г муки
соль
90 г сливочного масла
50 мл ледяной воды

1. В чашу большого блендера с ножами поместите муку, добавьте соль, затем нарезанное кубиками холодное масло. Запустите блендер на 3-4 секунды несколько раз, пока не образуется крупная крошка. Влейте ледяную воду и снова запустите 2-3 раза, чтобы получить мелкую крошку.

2. Переложите крошку на рабочую поверхность и соберите в шар. Затем расплющите его и раскатайте в круг диаметром 28 см. Намотайте тесто на скалку и перенесите на противень или в форму, выстланную фольгой, и размотайте.

3. Очистите два крупных красных яблока (или три средних), удалите сердцевину и нарежьте ломтиками толщиной 6-7 мм. Крайние ломтики нарежьте кубиками и насыпьте горкой в центр теста. Остальные ломтики уложите красиво кольцом в несколько слоёв, оставив 3 см от края теста. Сверху разложите ломтики сливочного масла (50 г), посыпьте сахаром и, по желанию, корицей.

4. Поднимая фольгу, заверните края теста наверх, оставляя середину открытой. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 45-50 минут. Готовый пирог можно смазать сверху подогретым абрикосовым джемом.

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