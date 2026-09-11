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Польза корицы: мнение врача-диетолога 0 101

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Корица

Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала о полезных свойствах корицы и ее составе.

 

Корицу давно используют в парфюмерии, кулинарии и выпечке. Основная ее польза заключается в флавоноидных соединениях, обладающих противовоспалительными свойствами. Кроме того, корица способствует синтезу оксида азота в тканях, что защищает организм от свободнорадикального окисления,

— отмечает эксперт.

Корица также полезна для сосудов, так как улучшает текучесть крови, предотвращает образование тромбов и замедляет старение клеток.

Однако врач предупреждает, что чрезмерное употребление булочек с корицей не принесет пользы.

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