Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала о полезных свойствах корицы и ее составе.
Корицу давно используют в парфюмерии, кулинарии и выпечке. Основная ее польза заключается в флавоноидных соединениях, обладающих противовоспалительными свойствами. Кроме того, корица способствует синтезу оксида азота в тканях, что защищает организм от свободнорадикального окисления,
— отмечает эксперт.
Корица также полезна для сосудов, так как улучшает текучесть крови, предотвращает образование тромбов и замедляет старение клеток.
Однако врач предупреждает, что чрезмерное употребление булочек с корицей не принесет пользы.
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