Диетолог Василиса Пономарева выделила продукты, которые не следует употреблять на голодный желудок. По ее словам, многие люди ошибочно начинают утро с кофе натощак.

«Согласно исследованиям, кофе, выпитый на пустой желудок, может негативно влиять на уровень сахара в крови. Кроме того, в нем содержатся поджаренные вещества, которые могут пагубно воздействовать на стенки желудка и вызывать изжогу в течение дня», — отмечает специалист.

Также на голодный желудок агрессивно действуют апельсиновый сок, дрожжевая выпечка и острые закуски. Не рекомендуется есть натощак и йогурт.