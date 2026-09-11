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Продукты и напитки, которые не стоит употреблять на голодный желудок 0 70

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Апельсиновый сок

Апельсиновый сок не рекомендуется пить натощак.

 

Диетолог Василиса Пономарева выделила продукты, которые не следует употреблять на голодный желудок. По ее словам, многие люди ошибочно начинают утро с кофе натощак.

«Согласно исследованиям, кофе, выпитый на пустой желудок, может негативно влиять на уровень сахара в крови. Кроме того, в нем содержатся поджаренные вещества, которые могут пагубно воздействовать на стенки желудка и вызывать изжогу в течение дня», — отмечает специалист.

Также на голодный желудок агрессивно действуют апельсиновый сок, дрожжевая выпечка и острые закуски. Не рекомендуется есть натощак и йогурт.

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