Врач Эрик Берг на своем YouTube-канале поделился списком продуктов, которые могут помочь снизить уровень жира в печени. По словам специалиста, жировой гепатоз диагностируется у более чем 1,7 миллиарда людей по всему миру. Для борьбы с этим состоянием необходимо изменить рацион питания.

Доктор отметил, что важно употреблять достаточное количество жирных кислот омега-3 и ограничивать омега-6. Полезные фитонутриенты, которые могут помочь снизить уровень жира, включают куркумин, виноград и зеленый чай. Также полезны черный тмин, листья одуванчика, брюссельская и белокочанная капуста, рукола, оливковое масло и лосось.

При жировом гепатозе рекомендуется употреблять квашеную капусту, соленые помидоры, кефир, а также добавлять в блюда чеснок и лук.

Кроме того, важно вести активный образ жизни, заниматься спортом и принимать витамины D, A и E, которые могут помочь снизить уровень жира. Однако перед их употреблением стоит проконсультироваться с врачом.