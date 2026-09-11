По словам врача-стоматолога Юлианы Романовой, употребление сладостей — это вполне нормально, и в этом нет ничего плохого. Однако здоровье зубов зависит не от количества сладостей, а от их типа. К числу самых безобидных сладостей относятся шоколад и мармелад.

Горький шоколад считается абсолютно безопасным для зубов.

Среди наиболее вредных сладостей врач выделила ириски, карамельки и все десерты с нугой. Также рекомендуется избегать сладких газированных напитков.