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Стоматолог назвала сладости, безопасные для зубов 0 59

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шоколад

Врач-стоматолог Юлиана Романова рассказала о сладостях, которые не вредят зубам.

 

По словам врача-стоматолога Юлианы Романовой, употребление сладостей — это вполне нормально, и в этом нет ничего плохого. Однако здоровье зубов зависит не от количества сладостей, а от их типа. К числу самых безобидных сладостей относятся шоколад и мармелад.

Горький шоколад считается абсолютно безопасным для зубов.

Среди наиболее вредных сладостей врач выделила ириски, карамельки и все десерты с нугой. Также рекомендуется избегать сладких газированных напитков.

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