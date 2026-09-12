Кабачки продолжают собирать, и если вам надоели оладьи или жареные медальоны, попробуйте новый способ их приготовления.
Предлагаем вам приготовить интересный крем-суп из кабачков.
Для приготовления потребуется:
кабачки - 450 гр;
лук-порей - 400 гр;
шпинат - 400 гр;
сыр (козий) - 150 гр;
листья базилика - по вкусу;
растительное масло.
Как готовить:
Начните с подготовки лука-порея. Нарежьте его мелко и поджарьте до мягкости.
Затем подготовьте кабачки. Если у вас есть молодые овощи, используйте их, или замените на цукини. Старые плоды очистите от кожицы и семечек.
Нарежьте подготовленные овощи кубиками и отправьте на сковороду к луку. Тушите под крышкой в течение 10 минут.
После этого добавьте шпинат и готовьте еще пять минут.
Снимите тушеные овощи со сковороды и смешайте их с сыром и базиликом с помощью блендера в супнице или прямо в миске.
Дайте супу немного остыть, и он готов к подаче.
К обеду лучше подавать его с гренками из ржаного хлеба.
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