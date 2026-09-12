Кабачки продолжают собирать, и если вам надоели оладьи или жареные медальоны, попробуйте новый способ их приготовления.

Предлагаем вам приготовить интересный крем-суп из кабачков.

Для приготовления потребуется:

кабачки - 450 гр;

лук-порей - 400 гр;

шпинат - 400 гр;

сыр (козий) - 150 гр;

листья базилика - по вкусу;

растительное масло.

Как готовить:

Начните с подготовки лука-порея. Нарежьте его мелко и поджарьте до мягкости.

Затем подготовьте кабачки. Если у вас есть молодые овощи, используйте их, или замените на цукини. Старые плоды очистите от кожицы и семечек.

Нарежьте подготовленные овощи кубиками и отправьте на сковороду к луку. Тушите под крышкой в течение 10 минут.

После этого добавьте шпинат и готовьте еще пять минут.

Снимите тушеные овощи со сковороды и смешайте их с сыром и базиликом с помощью блендера в супнице или прямо в миске.

Дайте супу немного остыть, и он готов к подаче.

К обеду лучше подавать его с гренками из ржаного хлеба.