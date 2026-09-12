Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что приготовить из кабачков: рецепт крем-супа 0 158

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кабачки

Кабачки продолжают собирать, и если вам надоели оладьи или жареные медальоны, попробуйте новый способ их приготовления.

 

Предлагаем вам приготовить интересный крем-суп из кабачков.

Для приготовления потребуется:

кабачки - 450 гр;
лук-порей - 400 гр;
шпинат - 400 гр;
сыр (козий) - 150 гр;
листья базилика - по вкусу;
растительное масло.

Как готовить:

Начните с подготовки лука-порея. Нарежьте его мелко и поджарьте до мягкости.

Затем подготовьте кабачки. Если у вас есть молодые овощи, используйте их, или замените на цукини. Старые плоды очистите от кожицы и семечек.

Нарежьте подготовленные овощи кубиками и отправьте на сковороду к луку. Тушите под крышкой в течение 10 минут.

После этого добавьте шпинат и готовьте еще пять минут.

Снимите тушеные овощи со сковороды и смешайте их с сыром и базиликом с помощью блендера в супнице или прямо в миске.

Дайте супу немного остыть, и он готов к подаче.

К обеду лучше подавать его с гренками из ржаного хлеба.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Виноград
Изображение к статье: Корица
Изображение к статье: Открытый яблочный тарт-галета
Изображение к статье: Как извлекаются калории из различных продуктов?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сейм Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Ванная комната
Люблю!
Изображение к статье: Корги
Lifenews
2
Изображение к статье: Алишер Усманов
В мире
Изображение к статье: Дружба Латвии и Украины
Наша Латвия
5
Изображение к статье: Медосмотр
Наша Латвия
7
Изображение к статье: Сейм Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Ванная комната
Люблю!
Изображение к статье: Корги
Lifenews
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео