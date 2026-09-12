Американский кардиолог Элизабет Клодас выделила продукты, которые способствуют поддержанию здоровья сердца. Она отметила, что основные проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают из-за высокого уровня холестерина в крови.

Доктор Клодас рекомендует включать в рацион овсянку и овсяные отруби, так как они богаты клетчаткой. Миндаль также способствует снижению уровня «плохого» холестерина. Кроме того, такие орехи, как фундук, макадамия, грецкие и фисташки, помогают повышать уровень «хорошего» холестерина.

Семена чиа содержат большое количество омеги-3. Употребление этой жирной кислоты может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 16 процентов.

В рацион стоит добавить брокколи, которая богата растворимой клетчаткой. Полезны также шпинат, брюссельская и листовая капуста. Рекомендуется употреблять арбуз, содержащий ликопин, который обладает гиполипидемическими свойствами и помогает снижать уровень холестерина.